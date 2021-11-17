Kastamonu'da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Bakın neden yanıyormuş
KASTAMONU’da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki gizem çözüldü.
Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi.
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Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı
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Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.
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Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı.
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