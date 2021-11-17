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Kastamonu'da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Bakın neden yanıyormuş

İhlas Haber Ajansı
Kastamonu'da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Bakın neden yanıyormuş

KASTAMONU’da esrarengiz bir şekilde 16 gün içerisinde 17 kez yanan evdeki gizem çözüldü.

Kastamonu'da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Bakın neden yanıyormuş

Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Kurusaray köyünde yaşayan Dadaylı ailesinin yaşadığı ev, 1 haftada 6 kez yanması ile gündeme geldi. 

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Kastamonu'da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Bakın neden yanıyormuş

Merak konusu olan ev, 16 gün içerisinde üst üste 17 kez yandı

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Kastamonu'da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Bakın neden yanıyormuş

Küçük çapta çıkan yangınlara ise aile kendi imkanlarıyla müdahale etti.

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Kastamonu'da 16 günde 17 kez yanan evin gizemi çözüldü! Bakın neden yanıyormuş

Yangınlar sebebiyle korku yaşadıklarını ifade eden Dadaylı ailesi, evdeki bütün eşyaları da sokağa çıkarttı.

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