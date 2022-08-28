Kastamonu'da 10 ev küle döndü! Evlerinin yanışını çaresizlikle izlediler
KASTAMONU’nun Tosya ilçesindeki bir köyde çıkan yangın 4 saat süren müdahaleyle kontrol altına alınırken 10 ev de küle döndü. Köyde yaşayan vatandaşlar gözyaşları içinde evlerinin yanışını izlerken, küçük çocuklar ise yangını söndürmek için kovalarla su taşıdı.
Olay, Kastamonu’nun Tosya ilçesi Gövrecik köyü Unduk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avni Ateş'e ait evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan evlere de sıçradı. Yangın rüzgarın etkisi ile mahallede bulunan 10 evi sardı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
4 saatte kontrol atlına alınan yangın 10 evi küle çevirdi
Rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamayan yangın için Orman Genel Müdürlüğüne ait söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 10 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.
Köyde yaşayan vatandaşlar ise yangın sırasında gözyaşlarına boğuldu. Kimi vatandaşlar evlerinin yanışını çaresizlikle izlerken kimi vatandaşlar ise ekiplere yardım ederek yangını söndürmeye çalıştı.