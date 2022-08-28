Kastamonu'da 10 ev küle döndü! Evlerinin yanışını çaresizlikle izlediler

4 saatte kontrol atlına alınan yangın 10 evi küle çevirdi

Rüzgarın etkisi ile kontrol altına alınamayan yangın için Orman Genel Müdürlüğüne ait söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahale ile yangın yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alınabildi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, 10 ev kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.