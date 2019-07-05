Kastamonu Taşköprü'de hayvanlar sele kapıldı
İhlas Haber Ajansı
KASTAMONU'nun Taşköprü ilçesinde, etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, sele kapılan büyükbaş hayvanlar kayboldu. Sarımsak tarlasında çalışırken selde mahsur kalan tarım işçilerini ise itfaiye ekipleri kurtardı.
KASTAMONU’nun Taşköprü ilçesinde aniden bastıran sel sonrası büyükbaş hayvanlar sele kapılarak gözden kayboldu. Sarımsak tarlasında çalışan işçilerde, sel nedeniyle mahsur kaldı. Mahsur kalan işçileri itfaiye ekipleri kurtardı.
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Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası ilçeyi sel bastı.
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Sel nedeniyle araçlar su altında kalırken, birçok evi de su bastı.
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Taşköprü’de özellikle yüksek kesimlere etkili olan sağanak yağış sonrası ilçede sel taşkınları meydana geldi.
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