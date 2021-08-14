Kastamonu Sinop Bartın sel felaketi Karadeniz'e yardım için seferber oldular! Şahan, Haluk Levent, Tarkan...
BATI KARADENİZ Kastamonu Bozkurt Sinop ayancık ve Bartın sel felaketine teslim Bölgeden gelen son dakika haberlerine göre sel felaketi onlarca can aldı ve durum ciddiyetini koruyor. Yangın felaketinin ardından Şahan Gökbakar, Haluk Levent ve Tarkan gibi ünlü isimler yaşanan korkunç afete sessiz kalmadı...
KARADENİZ sel felaketiyle boğuşuyor Kastamonu Bozkurt son durum haberlerine göre ölü sayısı gitgide artıyor Sinop Ayancık ve Bartın seli de ciddiyetini koruyor. Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından Karadeniz sel felaketi mağdurlarına yardımlarıyla ilgili paylaşım yaptı. İşte sel felaketine duyarsız kalmayan ve destek veren tüm ünlüler...
Marmaris'teki yangın bölgesinden günlerce yaptığı yayınlar ve ekiplere yardımıyla dikkat çeken Şahan Gökbakar, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrasında yardım için harekete geçti.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Karadeniz'i etkisi altına alan kuvvetli yağışlar nedeniyle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrasında yardım için sosyal medyadan çağrı yaptı. Instagram'dan yayın yapan Gökbakar, takipçilerine de bölgedeki belediyelerle irtibata geçerek yardım için gerekli malzemeleri göndermeleri çağrısında bulundu.
" "Nelere ihtiyaç var? Biz de yollayacağız ama ne yollayalim?" diyenler için..."
Şahan sosyal medya hesabından patığı son paylaşımda "Nelere ihtiyaç var? Biz de yollayacağız ama ne yollayalim?" diyenler için...
Biz bolca su, kuru gıda cesitleri (makarna, biskuvi..gibi), konserve gida, bebek bezi ve maması, hijyenik ped, hasta bezi, kadın erkek cocuk kıyafet, temizlik malzemeleri, battaniye, yagmurluk ve sel ekipmanları yolladik. Bu urunler oncelikli ihtiyaçlar, bilginize... YANINDAYIZ KASTAMONU, YALNIZ DEĞİLSİNİZ " mesajını verdi.
İŞTE ŞAHAN'IN INSTAGRAM'DAN YAYINLADIĞI O VİDEO-KARADENİZ'E YARDIM