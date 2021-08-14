Kastamonu Sinop Bartın sel felaketi Karadeniz'e yardım için seferber oldular! Şahan, Haluk Levent, Tarkan...

" "Nelere ihtiyaç var? Biz de yollayacağız ama ne yollayalim?" diyenler için..."

Şahan sosyal medya hesabından patığı son paylaşımda "Nelere ihtiyaç var? Biz de yollayacağız ama ne yollayalim?" diyenler için...

Biz bolca su, kuru gıda cesitleri (makarna, biskuvi..gibi), konserve gida, bebek bezi ve maması, hijyenik ped, hasta bezi, kadın erkek cocuk kıyafet, temizlik malzemeleri, battaniye, yagmurluk ve sel ekipmanları yolladik. Bu urunler oncelikli ihtiyaçlar, bilginize... YANINDAYIZ KASTAMONU, YALNIZ DEĞİLSİNİZ " mesajını verdi.

İŞTE ŞAHAN'IN INSTAGRAM'DAN YAYINLADIĞI O VİDEO-KARADENİZ'E YARDIM