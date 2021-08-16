Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bir gün sonra yaşansa 25 köyün insanı ölebilirmiş
KASTAMONU Bozkurt'ta meydana gelen sel, eğer bir gün sonra yaşanmış olsaydı felaketin boyutunun kat kat artacağı öğrenildi. İlçe sakinleri, yakınlarını kaybettiklerini söylerken 'bir yanda da selin çarşamba günü olmasına seviniyoruz' diye konuştu.
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bulunan Ezine Çayı’nın taşmasıyla birlikte meydana gelen sel felaketi sonrasında ilçe tamamen sular altında kaldı. Felaketin ardından ise evler, iş yerleri hasar görürken çok sayıda can kaybı yaşandı.
Türkiye’yi derin üzüntüye boğan bu afetin, bir gün sonra meydana gelmemesi çok daha büyük bir felaketin önüne geçti.
Çarşamba günü meydana gelen felaketin yaşandığı ilçede her Perşembe günü semt pazarı kurulduğu ortaya çıktı.
"Allah'tan Çarşamba günü oldu"
Sel anında kendisinin de ilçede inşaatta olduğunu ve arabasının sele kapıldığını söyleyen Mehmet Çakar, “O gün Çarşambaydı, Perşembe günü oraya Pazar kurulacaktı. Bütün buranın köylüleri pazara iniyordu. Allah’tan Çarşamba günü oldu, Perşembe olsa zayiat daha büyük olacaktı, halk kaçamazdı, her şey 10 dakika içinde oldu." dedi.