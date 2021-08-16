Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketi bir gün sonra yaşansa 25 köyün insanı ölebilirmiş

"Allah'tan Çarşamba günü oldu"

Sel anında kendisinin de ilçede inşaatta olduğunu ve arabasının sele kapıldığını söyleyen Mehmet Çakar, “O gün Çarşambaydı, Perşembe günü oraya Pazar kurulacaktı. Bütün buranın köylüleri pazara iniyordu. Allah’tan Çarşamba günü oldu, Perşembe olsa zayiat daha büyük olacaktı, halk kaçamazdı, her şey 10 dakika içinde oldu." dedi.