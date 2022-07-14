Kaskını takmayı unutmadı! Burcu Esmersoy İtalya'yı motorla geziyor...

Sunucu olarak başladığı kariyerine, manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile geçtiğimiz günlerde otel rötarına takılmış, düğün tarihini ertelemişti. Esmersoy sevgilisi ile hem düğün yeri bakmak hem de tatilin tadını çıkarmak için İtalya'ya uçtu. Esmersoy'un ülkeyi motorla gezdiği fotoğraflar ise olay oldu... İşte haberin detayları