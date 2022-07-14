Kaskını takmayı unutmadı! Burcu Esmersoy İtalya'yı motorla geziyor...
Kariyerine manken ve model olarak devam eden, reklam işbirlikleriyle adından söz ettiren Burcu Esmersoy geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenmişti. Muhabirin sorularını cevaplayan Esmersoy aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile otel rötarına takıldıklarını dile getirmişti. Güzel model sevgilisi ile hem düğün yeri bakmak hem tatilin tadını çıkarmak için İtalya'ya gitti. Ülkeyi sevgilisiyle motorla gezen Esmersoy kask takmayı ihmal etmedi...
Sunucu olarak başladığı kariyerine, manken ve model olarak devam eden Burcu Esmersoy bir yıldır aşk yaşadığı iş insanı Nazım Akmandil ile geçtiğimiz günlerde otel rötarına takılmış, düğün tarihini ertelemişti. Esmersoy sevgilisi ile hem düğün yeri bakmak hem de tatilin tadını çıkarmak için İtalya'ya uçtu. Esmersoy'un ülkeyi motorla gezdiği fotoğraflar ise olay oldu... İşte haberin detayları
Çift ülkeyi motorla geziyor
Burcu Esmersoy ve Nazım Akmandil İtalya'da tatilde. Ünlü çift ülkeyi motorla geziyor. Burcu Esmersoy motorla gezerken kaskını takmayı da unutmuyor.
Sevgilisi ile İtalya'nın tadını çıkarıyor
Burcu Esmersoy bir yıldır aşk yaşadığı ve nikah hazırlığı yaptığı iş insanı Nazım Akdemir ile İtalya’da tatilin tadını çıkarıyor.
Düğün için otel bakıyorlar
Hem tatil yapıyorlar hem de düğün için yeni bir otel bakıyorlar.