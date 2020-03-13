Kasımpaşa Göztepe maçı golleri ve geniş özeti
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile Göztepe karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maç, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında seyircisiz oynandı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 90+3'te Fode Koita kaydetti. Ligde üst üste 2. galibiyetini elde eden Kasımpaşa, bu sonuçla puanını 26'ya yükselterek maç fazlasıyla tehlikeli bölgeden kurtuldu. Göztepe ise 34 puanda kaldı.
2. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Soldan ceza sahasına girerek çizgiye inen Ndongala'nın içeri çevirdiği top savunmaya çarparak kaleye yöneldi, kaleci Beto'nun müdahalesi sonrası yükselen meşin yuvarlağı Koita kafayla filelere gönderdi: 1-0
8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortaladığı topu ceza sahası içinde Koita indirdi, Hajradinovic'in müsait pozisyonda vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
13. dakikada kurduğu baskı sonrası ceza sahası önünde Göztepe savunmasından topu kapıp içeri giren Hajradinovic'in sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğe çarpıp kaleci Beto'nun kucağında kaldı.
40. dakikada hızlı hücuma çıkan Kasımpaşa'da Hajradinovic sağdan ceza sahasına giren Ndongala'ya pasını verdi. Ndongala çaprazdan şutunu çekti savunmaya çarpan meşin yuvarlak yönünü değiştirip kaleye giderken kaleci Beto son anda topu kornere çeldi.