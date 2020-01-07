Kasım Süleymani cenazesi! Kirman'da izdihamdan toprağa verilemiyor
KİRMAN'daki Kasım Süleymani'nin cenaze töreninden son dakika haberleri geliyor. Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham çıktı ve çok sayıda kişi öldü. Cenaze hala gömülemedi.
ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani memleketinde toprağa veriliyor. Günlerdir kent kent dolaştırılan cenazesi bugün doğduğu kent olan Kirman'a getirildi. Kasım Süleymani'nin cenazesine eşi benzeri olmayan bir katılım gerçekleşti.
Kirman'a akın eden İran halkı Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdihama sebep oldu. Gelen son dakika haberleri göre 35 kişi öldü 50'ye yakın yaralı var. Ölenlerin sayısının daha da artabileceği bildiriliyor. İran kaynaklarının geçtiği haberlere göre Kasım Süleymani'nin cenazesi törenine 7 milyon kişi katılıyor.
Cenazesi gömülemedi: Kasım Kirmani'nin cenazesinin saat 12.00 civarında toprağa verilmesi bekleniyordu. Ancak aşırı izdiham sebebiyle cenazesi henüz toprağa verilebilmiş değil.