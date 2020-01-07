Kasım Süleymani cenazesi! Kirman'da izdihamdan toprağa verilemiyor

Kirman'a akın eden İran halkı Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdihama sebep oldu. Gelen son dakika haberleri göre 35 kişi öldü 50'ye yakın yaralı var. Ölenlerin sayısının daha da artabileceği bildiriliyor. İran kaynaklarının geçtiği haberlere göre Kasım Süleymani'nin cenazesi törenine 7 milyon kişi katılıyor.