Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! 1 kişi tutuklandı, mezarı ne zaman açılacak?

Kaşif Kozinoğlu’nun 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. “Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında son durum ne?”, “Kaç kişi tutuklandı?”, “Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı ne zaman açılacak?” ve “Feth-i kabir neden yapılacak?” gibi sorular araştırılıyor. İlk operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken soruşturmada tutuklama kararı da gündeme geldi. Peki mezar hangi tarihte açılacak, uzmanlar neyi araştıracak? İşte ayrıntılar...

KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA SON DURUM NE?

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin 2012’de verilen takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından dosyayı yeniden açtı. İlk aşamada olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Bu kişilerden 10’u gözaltına alındı, 1 kişinin ise yurt dışında firari olduğu belirlendi. Gözaltındaki 10 şüpheli 10 Eylül’de adliyeye sevk edildi.

KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI MI?

Soruşturmanın adliye aşamasında 1 kişi hakkında tutuklama kararı verildiği bilgisi gündeme geldi. Ancak gün içinde yayımlanan AA, DHA ve Habertürk haberlerinde 10 şüphelinin adliyeye sevk edildiği bilgisi yer alırken tutuklanan kişinin kimliğiyle ilgili ayrıntı henüz net biçimde yayımlanmadı. Bu nedenle soruşturmanın adli sürecindeki yeni kararların savcılık ve mahkeme açıklamalarıyla netleşmesi bekleniyor.

KAŞİF KOZİNOĞLU’NUN MEZARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kaşif Kozinoğlu’nun mezarı 11 Eylül 2026 Cuma günü açılacak. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine yapılacak feth-i kabir işlemini 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan uzman heyet gerçekleştirecek. Kozinoğlu’nun Ümraniye’deki mezarından inceleme için örnekler alınacak.

KAŞİF KOZİNOĞLU’NUN MEZARI NEDEN AÇILACAK?

Savcılık, Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebini yeniden belirlemek ve ölümünde üçüncü kişilerin herhangi bir müdahalesi bulunup bulunmadığını araştırmak istiyor. Bu nedenle mezardan kemik, toprak ve gerekli görülen diğer örnekler alınacak. Uzmanlar yeni bulguları eski tıbbi kayıtlarla ve soruşturmadaki diğer delillerle birlikte değerlendirecek.

FETH-İ KABİR İŞLEMİNDE NELER İNCELENECEK?

Adli tıp heyeti mezardan alınacak örnekleri ceza infaz kurumuna ait kamera kayıtları, 112 Acil Çağrı kayıtları ve hastane belgeleriyle karşılaştıracak. İncelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulu, Kozinoğlu’nun kesin ölüm sebebi ile üçüncü kişi müdahalesi bulunup bulunmadığı konusunda görüş hazırlayacak.

KAŞİF KOZİNOĞLU SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA OPERASYON

Soruşturma yalnızca ilk gözaltılarla sınırlı kalmadı. 10 Eylül’de düzenlenen ikinci dalga operasyonda aralarında sağlık çalışanları ve gazetecilerin de bulunduğu 9 kişi daha gözaltına alındı. Böylece savcılık, Kozinoğlu’nun cezaevinde rahatsızlandığı andan hastaneye sevk sürecine kadar olayla bağlantısı olabilecek farklı kişilerin ifadelerine başvurmaya başladı.