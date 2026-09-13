Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Kurtlar Vadisi Pusu senaristleri ifadeye çağrıldı

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma devam ediyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu’nun senaristleri ifadeye çağrıldı

Savcılık, Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvuracak.

KURTLAR VADİSİ'NDE "KAŞİFOĞLU" KARAKTERİ

Dizide Kaşif Kozinoğlu’ndan ilham alınarak yazıldığı iddia edilen “Kaşifoğlu” karakteri yıllardır gündemde yerini koruyor. “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ve karakterin ölüm sahnesi Kozinoğlu soruşturması ile birlikte yeniden gündeme geldi.

Oyuncu Sedat Savtak’ın canlandırdığı Kazım Kaşifoğlu, Kurtlar Vadisi Pusu’nun 123. Bölümünde eski bir istihbaratçı olarak diziye girdi.

10 Kasım 2011’de yayımlanan 136. bölümde Kazım Kaşifoğlu bir hücrede tutuluyor, Polat Alemdar tarafından Yaşar Ağa’ya teslim ediliyordu. Kaşifoğlu burada darbediliyor, İlhan karakteri de kendisine, “Kaşifoğlu! Azrailin benim, Kaşifoğlu seni ben öldüreceğim” ifadelerini kullandı.

Bölüm yayınlanmasının iki gün sonrasında, 12 Kasım 2011’de gerçek hayatta Kaşif Kozinoğlu Silivri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.

ŞIRINGA İLE CİNAYET SAHNESİ

Kozinoğlu'nun ölümünden sonra, 08 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan 139. bölümde Kazım Kaşifoğlu karakterinin spor yaptıktan sonra nabzının yüksek olduğunu belirttiği, duş aldığı ve sonrasında "Kara" karakteri tarafından koluna şırıngayla hava enjekte edilerek öldürüldüğü de ekranlara yansıdı.

SORUŞTURMA HAKKINDA

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Silivri Cezaevi'nde 2011'de yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik açıklama yapmıştı.

Kozinoğlu'nun tutuklu bulunduğu Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 12 Kasım 2011'de rahatsızlanarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anımsatan Gürlek, "Hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir. Olayın ardından yürütülen soruşturmada kamera kayıtları ve tıbbi belgeler incelenmiş, ceza infaz kurumu, jandarma ve sağlık personeli ile koğuş arkadaşları ve müteveffanın eşinin tanık ifadeleri alınmış, 10 Nisan 2012'de kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığınca dosyanın yeniden incelendiğini belirterek, şunları kaydetmişti:

"Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatılmıştır. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış, özel bir soruşturma ekibi oluşturularak olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatılmıştır. Bugün gelinen aşamada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca olay tarihinde ceza infaz kurumunda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir."

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı da 13 olmuştu.

Bu arada, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine, Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve ölümünde üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi amacıyla alınan karar kapsamında fethi kabir işlemi gerçekleştirilmişti.