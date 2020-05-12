Kas erimesi nedir her yaşta görülebilen ciddi bir sorun!
Kas sisteminde yaşanan en ciddi problemlerden biri kas erimesidir. Kasların deforme olmasıyla zaman içerisinde erimesine neden olan kas erimesinin belirtileri neler? Nasıl tedavi edilir? Ciddi bir sağlık sorunu olan kas erimesine dair tüm merak edilenleri sizleri için araşıtırdık. İşte tüm merak edilenler...
Kas erimesi, kas kütlesi ve kas gücündeki azalma olarak tanımlanabilir. Yaygınlığı giderek artan sarkopeni, daha çok yaşlılarda görülse de gençlerde ve çocuklarda bile rastlanabilen bir sorunudur. Temel nedeni yaşlılık olsa da kötü beslenme ve stres gibi faktörler de bu sorunun gelişmesine neden olabilir.
Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte egzersiz, sağlıklı ve yeterli beslenme ile kas kütlesindeki ve kas gücündeki azalmalar önlenebilir. Tedaviden en iyi sonucu alabilmek için erken teşhis çok önemlidir. Teşhiste geç kalınması kişide ciddi sağlık sorunlarını hatta ölümü bile beraberinde getirebilir.
Sağlıksız beslenme önemli bir neden
Vücuttaki protein ve ve kalsium oranının düşmesi ya da B12 vitamini eksikliği kasların ilerleyen zamanlarda deforme olmasına neden olmaktadır. Sağlıklı beslenmeme de kas erimesine neden olmaktadır. Kas erimesi nadiren de olsa aile öyküsünde varsa genetiksel olarak çocuğa geçme ihtimali yüksektir.
Belirtileri neler?
Kas erimesinin pek çok belirtisi bulunmaktadır. Bunlar; Yürüme esnasında bacakların kitlenmesibir nesneyi alırken tutmada zorlanma, istemsiz hareketler, kol ve bacaklarda uyuşma, otururken kalça kemiğinin ağrıması, hareket esnasında kemiklerden ses gelmesi, sürekli yorgun ve uykulu hissetme kas erimesinin belirtilerinin başında gelir.