Kartal'da çöken binadan kurtarılan Azra'dan güzel haber: Artık yürüyebiliyor

Korkulan olmadı: 7 yaşındaki Azra, yaşadığı zor günlerin ardından ameliyatlar ve fizik tedavi egzersizleri sayesinde destek almadan tek başına yürümeye başladı. Yaralı olduğu süreçte bacağının kesilme ihtimali varken şimdi ise küçük küçük adımlarla yürüyebilen Azra, yürüyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.