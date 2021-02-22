Kartal'da çöken binadan kurtarılan Azra'dan güzel haber: Artık yürüyebiliyor
KARTAL'da 6 Şubat 2019’da çöken Yeşilyurt Apartmanı’nın enkazından 19 saat sonra kurtarılan 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz, destek almadan yürümeye başladı.
Kartal’da 6 Şubat 2019 tarihinde Yeşilyurt Apartmanın çökmesiyle 21 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralı kurtarıldı. Enkazdan yaralı kurtarılan 7 yaşındaki Azra Havva Tekgöz yaşanan olayın simgelerinden olmuştu.
55 ameliyat: Yıkılan binanın yerinde yapılan konutlarda ailesi ile birlikte yaşayan Azra, yaklaşık iki yıllık süreçte 55 ameliyat geçirerek zor günler yaşadı.
Korkulan olmadı: 7 yaşındaki Azra, yaşadığı zor günlerin ardından ameliyatlar ve fizik tedavi egzersizleri sayesinde destek almadan tek başına yürümeye başladı. Yaralı olduğu süreçte bacağının kesilme ihtimali varken şimdi ise küçük küçük adımlarla yürüyebilen Azra, yürüyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.
Platin takılacak: Azra’nın bu süreçte okluna gidemediğini söyleyen Tekgöz ailesi, fizik tedavi sürecinin ve ameliyatların devam edeceğini, ileri zamanlarda Azra’nın bacağına platin takılacağını belirtti. Öte yandan, Kartal Belediyesi de fizik tedavi sürecinde Azra ve ailesine lojistik destek sağlayarak ulaşımlarını yapabilmelerini sağlıyor.