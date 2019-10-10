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Kartal Anadolu Adliyesi'nde silah sesleri! Yaralılar var

Anadolu Ajansı

KARTAL Anadolu Adalet Sarayı yakınında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

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Silahların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Adliyede silah sesleri! Yaralılar var

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Olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerden bazılarını gözaltına aldı.

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Ekipler, silahlı kavga nedeniyle Mustafa Kemal Caddesi'ni tek yönlü trafiğe kapattı.

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