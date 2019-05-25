Kartal Adliyesi'nde 8 bin 500 suç eşyası sergileniyor! İşte akılalmaz suç eşyaları
Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda, 8 bin 500 suç eşyası sergileniyor. İşte Anadolu Adliyesi’nde ele geçirilenler...
Dünyanın en büyük adliyesi olan Kartal Anadolu Adalet Sarayı’nda, 2019 yılı içerisinde adliye girişinde üst araması ve araba bagajlarında ele geçirilen yaklaşık 8 bin 500 suç eşyası sergileniyor.
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Sergide bulunan samuray kılıcı, sopalar ve kartvizit görünümlü bıçaklar dikkat çekiyor.
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