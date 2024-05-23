Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
|
KARS'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu.
Kars'ta sağanağın ardından dolu yağdı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.
114
Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.
214
Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarındaki çatı altlarına çekti.
314
Dolu nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.
414