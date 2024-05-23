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Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

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Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

KARS'ta sağanak sonrası dolu etkili oldu.

Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kars'ta sağanağın ardından dolu yağdı. Aniden bastıran ve şiddetini artıran dolu nedeniyle sürücüler ile vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Bazı sürücüler, araçlarının üzerini battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

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Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Seyir halindeki sürücüler ise araçlarını en yakın akaryakıt istasyonlarındaki çatı altlarına çekti.

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Kars'ta ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Dolu nedeniyle ağaç dalları kırıldı, bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

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