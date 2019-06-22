Kars'taki Bayrampaşa Cami'nin minaresinin yıkılma anı kamerada

Kars'taki Bayrampaşa Cami'nin minaresinin yıkılma anı kamerada

KARS'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında cami minaresinin vinçle yıkılma anı cep telefonu ile görüntülendi.

Kars'taki Bayrampaşa Cami'nin minaresinin yıkılma anı kamerada - Sayfa 1

Kars'ta Bayrampaşa ve Atatürk mahallelerinde kentsel dönüşüm nedeniyle yıkım kararı verildi. 

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Kars'taki Bayrampaşa Cami'nin minaresinin yıkılma anı kamerada - Sayfa 2

Bölgeye TOKİ tarafından yapılacak yeni yerleşim yerleri için Bayrampaşa Mahallesi'ndeki Bayrampaşa Camisii de boşaltıldı. 

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Kars'taki Bayrampaşa Cami'nin minaresinin yıkılma anı kamerada - Sayfa 3

Yıkım çalışması başlatılan yaklaşık 30 metre uzunluğundaki minare, vinç yardımıyla çevresinde oluşturulan güvenli alana devirildi. 

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Kars'taki Bayrampaşa Cami'nin minaresinin yıkılma anı kamerada - Sayfa 4

Gövdesine bağlanan çelik halatın vinçle çekilerek yıkılması sağlanan minarenin, yıkılma anı da çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. 

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