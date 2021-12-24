Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

"Burada yaşamak çok zor"

Kars'ta yaşamanın zor olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, "Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz ısınmada, yaşamada. Gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor" dedi.