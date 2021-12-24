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Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

İhlas Haber Ajansı
Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

KARS'ta etkili olan soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Dışarı çıkan vatandaşın kaşları ve kirpikleri dondu.

Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

Sibirya soğukları Kars'ta etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20'yi gördüğü Kars'ta ağaçlar kırağı tuttu, sokağa çıkan vatandaşların kaşları ve kirpikleri buz tuttu. Vatandaşlar caddelerde yürürken de zor anlar yaşadı.

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Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

"Burada yaşamak çok zor"

Kars'ta yaşamanın zor olduğuna dikkat çeken Mahmut Bilgir, "Bu memleket her geçen gün biraz daha soğuyor. Bu memlekette yaşamak çok zor. Kış şartlarına göre bayağı sıkıntı yaşıyoruz ısınmada, yaşamada. Gördüğünüz gibi her taraf buz tutmuş. Gittikçe de soğuyor" dedi.

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Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

"Halimiz duman"

Kars'ta havaların tam soğuduğunu ifade eden Turan Sürmeli ise "Dondurucu bir soğuk, eksi 16 şu anda, bu saatte gerçekten halimiz duman" diye konuştu.

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Kars'ta soğuktan vatandaşın kirpikleri buz tuttu

Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü Kars'ta sokak lambaları dondu, ağaçlarda kırağı oluştu. Vatandaşlar ise caddelerde yürümekte zorluk çekti.

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