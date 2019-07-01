Kars'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, rengarenk çiçekler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kars'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, rengarenk çiçekler

Kars’ta rengarenk açan çiçekler kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, rengarenk çiçekler - Sayfa 1

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kars'ta, yazın gelişiyle birlikte rengarenk çiçekler açtı. 

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Kars'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, rengarenk çiçekler - Sayfa 2

Kars Çayı’nın akışıyla bütünleşen çiçekler, görenleri adeta büyüledi. 

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Kars'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, rengarenk çiçekler - Sayfa 3

Mezra Köyü altında geçen Kars Çayı etrafında açan çiçekler, gökyüzünün de çaya yansımasıyla birlikte görsel şölen sunuyor. 

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Kars'ta kartpostallık görüntüler ortaya çıktı, rengarenk çiçekler - Sayfa 4

Türkiye’nin birçok ilinden gelen vatandaşlar, hem Kars’ı doya doya geziyor.

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