Karşılıklı iki mahalle bayram namazını 2 dakika arayla kıldı

Samsun'da yaşayan ve bayram için Terme Ambartepe Mahallesi'ne gelen Ali Eroğlu, "Ordu'nun İkizce ilçesi ile Samsun'un Terme ilçesi arasında bir il farkı olduğu için 2 dakika bir ezan ve namaz vakti değişmiş oluyor. Farklı şehirlere bağlıyız ama bir yol üzerinde karşılıklı komşuyuz. Ordu tarafında ezan 2 dakika önce, buradaki ezan ise 2 dakika sonra okunur. Yani burada Terme tarafından Ordu İkizce'ye iki adımda geçebiliyoruz. Burada işin asıl önemli olan ilginç yanı ise karşılıklı evlerimiz olduğu halde alan kodu çeviriyoruz" ifadelerini kullandı.