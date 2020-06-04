Karpuzu böyle yerseniz sizi zayıflatır ve şekerinizi düşürür

Yaz mevsimi ile birlikte karpuzlar tezgahlarda yerini aldı. Bu sene ithal karpuzlara konan vergi ile Diyarbakır karpuzları tüketiciye ulaşacak. En sevilen besinlerden biri olan karpuzun doğru tüketilmesi durumunda vücuda inanılmaz faydaları var. Diyetisyen Deniz Zünbülcan, karpuz peynir ikilisinin çok fazla yenmemesi gerektiğine dikkat çekti, porsiyon miktarı konusunda uyarıda bulundu.