'Karpuz' deyip geçmeyin! Sandığınız kadar masum olmayabilir
Yaz mevsiminin sevilen meyvesi karpuz dikkatsiz tüketildiğinde bir çok sorun oluşturuyor. Diyetisyen Deniz Zünbülcan karpuzun porsiyonu ve nasıl tüketilmesi gerektiği hakkında bilgilerini bizlerle paylaştı.
Yaz mevsiminin gelmesi ile tezgahlarda yerini alan yazın gözde meyvesi karpuzun sağlığa bir çok faydası var. Fakat her şeyin fazlası gibi karpuzun da fazlası zarar. Vücuda zarar vermemesi için karpuzun porsiyon miktarına dikkat edilmesi gerekiyor.
Diyetisyen Deniz Zünbülcan, karpuz peynir ikilisinin çok fazla yenmemesi gerektiğine dikkat çekti, porsiyon miktarı konusunda uyarıda bulundu.
100 gram karpuz 30 kaloridir. Kontrollü tüketilirse diyet yapanlar için iyi bir alternatiftir. İçeriğinde kalsiyum, potasyum, A vitamini, C vitamini gibi birçok vitamin ve mineral bulundurur.
Karpuzun %90’ı sudan oluşur. Vücuttan toksik maddelerin atılımını kolaylaştıran detoks etkisi olan bir meyvedir. İçeriğinin büyük bir kısmının su olması nedeni ile yaz sıcaklarında serinletici bir meyvedir.