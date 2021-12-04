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'Karnında fünye patladı', '30 bin TL kredi çekti' ! İşte Hülya Avşar Simge'nin bilinmeyen yönleri...

'Karnında fünye patladı', '30 bin TL kredi çekti' ! İşte Hülya Avşar Simge'nin bilinmeyen yönleri...

Hülya Avşar, Simge Sağın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Gizem Arıkan'ın bilinmeyen yönleri hayranlarını şaşırttı.

'Karnında fünye patladı', '30 bin TL kredi çekti' ! İşte Hülya Avşar Simge'nin bilinmeyen yönleri...

GİZEM ARIKAN 
- Yılda bir kez kurşun döktürüyor

- Oyuncu Gizem Arıkan’ın çocukluğu yaramazlıkla geçmiş. Öyle ki; 2 yaşındayken burnuna kiraz çekirdekleri sokmuş, nefessiz kalınca da hastaneye kaldırılmış. Ölümden dönen Arıkan, ağaç tepesinden inmeyen bir çocukmuş.

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'Karnında fünye patladı', '30 bin TL kredi çekti' ! İşte Hülya Avşar Simge'nin bilinmeyen yönleri...

- Gizem Arıkan yılda en az bir kere kurşun döktürürmüş. Nazara inanan oyuncu, evden çıkmadan ve uyumadan önce de mutlaka dua edermiş.

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'Karnında fünye patladı', '30 bin TL kredi çekti' ! İşte Hülya Avşar Simge'nin bilinmeyen yönleri...

- Annesinin hediye ettiği kolyenin uğuruna da inanıyormuş.

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'Karnında fünye patladı', '30 bin TL kredi çekti' ! İşte Hülya Avşar Simge'nin bilinmeyen yönleri...

- Sokakta yürürken rögar kapaklarına basmamak gibi bir takıntısı varmış.

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