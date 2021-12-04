'Karnında fünye patladı', '30 bin TL kredi çekti' ! İşte Hülya Avşar Simge'nin bilinmeyen yönleri...

GİZEM ARIKAN

- Yılda bir kez kurşun döktürüyor



- Oyuncu Gizem Arıkan’ın çocukluğu yaramazlıkla geçmiş. Öyle ki; 2 yaşındayken burnuna kiraz çekirdekleri sokmuş, nefessiz kalınca da hastaneye kaldırılmış. Ölümden dönen Arıkan, ağaç tepesinden inmeyen bir çocukmuş.