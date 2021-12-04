'Karnında fünye patladı', '30 bin TL kredi çekti' ! İşte Hülya Avşar Simge'nin bilinmeyen yönleri...
Hülya Avşar, Simge Sağın ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Gizem Arıkan'ın bilinmeyen yönleri hayranlarını şaşırttı.
GİZEM ARIKAN
- Yılda bir kez kurşun döktürüyor
- Oyuncu Gizem Arıkan’ın çocukluğu yaramazlıkla geçmiş. Öyle ki; 2 yaşındayken burnuna kiraz çekirdekleri sokmuş, nefessiz kalınca da hastaneye kaldırılmış. Ölümden dönen Arıkan, ağaç tepesinden inmeyen bir çocukmuş.
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- Gizem Arıkan yılda en az bir kere kurşun döktürürmüş. Nazara inanan oyuncu, evden çıkmadan ve uyumadan önce de mutlaka dua edermiş.
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- Annesinin hediye ettiği kolyenin uğuruna da inanıyormuş.
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- Sokakta yürürken rögar kapaklarına basmamak gibi bir takıntısı varmış.
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