Karnı burnunda poz verdi! Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı
Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu bebeklerini ismini açıkladı.
Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu.
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Mutluluğa "Evet" diyen çiftten kısa süre sonra da güzel haber gelmişti.
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Bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.
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Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı.
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