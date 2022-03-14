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Karnı burnunda poz verdi! Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Karnı burnunda poz verdi! Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez, meslektaşı Ece Çeşmioğlu bebeklerini ismini açıkladı.

Karnı burnunda poz verdi! Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Son olarak 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan Taner Ölmez (35), meslektaşı Ece Çeşmioğlu (31) ile geçtiğimiz yıl haziran ayında Kemerburgaz'da düzenlenen törenle nikah masasına oturmuştu.

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Karnı burnunda poz verdi! Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

 Mutluluğa "Evet" diyen çiftten kısa süre sonra da güzel haber gelmişti.

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Karnı burnunda poz verdi! Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Bebek heyecanı yaşayan çift, ilk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor. 

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Karnı burnunda poz verdi! Taner Ölmez Ece Çeşmioğlu çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Çeşmioğlu, önceki gün hamilelik fotoğraflarını paylaştı. 

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