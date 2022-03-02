Karnı burnunda hamile Rihanna neredeyse çırılçıplak... Soğukta tül gecelikle cocuk dondu!
A.S.A.P Rocky ile birlikteliğinden bir bebek bekleyen Rihanna Paris Moda Haftası'nda bir defileye katıldı. Barbadoslu şarkıcı defileye kıyafetiyle damga vurdu. Hamile Rihanna'ya sosyal medyada 'Çocuk dondu' esprileri yapıldı.
Bebeğini kucağına almak için gün sayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, hamilelik sürecinde giyim tarzıyla dikkat çekiyor. Önceki gün Paris Moda Haftası'ndaki bir defileyi izlemeye gelen ünlü şarkıcının iç çamaşırı üzerine yalnızca tül elbise giymesi çok konuşuldu.
Ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, annelik heyecanı yaşıyor.
Hamile olduğu günden beri, seçtiği kıyafetlerle gözler önüne seren ünlü şarkıcı, önceki gün Paris Moda Haftası'nda bir defileyi izlemeye gitti.
Sosyal medyada boy boy fotoğrafları paylaşılan Rihanna ile ilgili espriler havada uçuştu.