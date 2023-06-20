Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Begüm'ün cevapları Müge Anlı ve milyonları şaşkına uğrattı
18 yaşındaki Begüm A., 'Karne almaya gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlendiği anlaşıldı. Çaresiz kalan ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Anlı, genç kıza "Ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye çıkıştı. Begüm'ün cevapları ise Müge Anlı ve seyirciyi şaşkına uğrattı...
Müge Anlı'da inanılmaz bir olay yaşandı. Manisa'da oturan 18 yaşındaki Begüm A., karnesini almak için evden çıktı. Ancak o gün kendisinden 32 yaş büyük olan öğretmeniyle evlenip kaçtığı ortaya çıktı.
Ailesi ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Evlatlarının bulunması için çağrı yaptı. "Böyle öğretmen yerin dibine batsın" ifadelerini kullandı.
Anlı: Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında
Müge Anlı ise Begüm'e ulaştı. Anlı, bugünkü canlı yayına telefonla genç kıza, "Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye dert yandı. Genç kızın cevapları ise milyonları şaşırttı.
Çok mutlu olduğunu belirten Begüm, "Biz evlendik Müge Hanım. Düzgün bir şekilde konuştuk. Ailem kabul etti.