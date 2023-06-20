Karne almaya gitti öğretmeniyle evlendi! Begüm'ün cevapları Müge Anlı ve milyonları şaşkına uğrattı

Anlı: Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında

Müge Anlı ise Begüm'e ulaştı. Anlı, bugünkü canlı yayına telefonla genç kıza, "Kızım ne işin var senin öğretmeninin yanında" diye dert yandı. Genç kızın cevapları ise milyonları şaşırttı.