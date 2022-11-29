Karısını öldürdü parçaladı! Tam bağırsaklarından yemek yapacakken...

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 62 yaşındaki Karlan Denio ve eşi Connie Denio Şükran Günü için misafirlerine bir ziyafet vermeyi planlıyordu.Ancak çiftin yemeği bir anda kabusa dönüştü. 62 yaşındaki adam nedeni bilinmeyen bir şekilde karısını öldürüp cesedini parçalara ayırdı ve bağırsaklarını çıkartarak misafirlerine yemek yapmaya çalıştı. Yerel haber kaynaklarına göre, Connie’in cansız bedenini New Mexico’daki erkek kardeşi yengesiyle birlikte çiftin evine ilk gelen oğulları Darin tarafından bulundu.