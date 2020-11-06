Karın ağrısıyla hastaneye gitti ölüsü çıktı! İğrenç gerçek herkesi şok etti
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Kızın ölümüyle ilgili iğrenç gerçek ortaya çıktı.
Hindistan'da kadınlara yönelik cinsel saldırı ve şiddetin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde genç kız şiddetli karın ağrısı sebebiyle özel bir hastaneye gitti.
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20 yaşındaki bir kızın gittiği hastanenin doktoru ve sağlık çalışanları tarafından tecavüze uğradıktan sonra hayatını kaybetmesi ülkede infial yarattı.
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Tecavüze uğrayan genç kızın iç organları zarar görünce fenalaşıp hayatını kaybetti.
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Genç kadın, ölmeden hemen önce babasına doktor ve diğer sağlık çalışanlarının kendisine tecavüz ettiğini söyledi.
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