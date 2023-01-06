Karımın sevişme sahnelerini izledim! İlk kez 17 yaşında tarlada büyük bir kadınla seviştim! Prens Harry'den şok itiraflar
İNGİLTERE Kraliyet ailesini bırakıp eşi ve çocuklarıyla ABD'ye yerleşen İngiltere Prensi Harry, cinsel hayatı ve eşi eski oyuncu Meghan Markle ile ilgili duyanların ağzını açık bırakan itiraflarda bulundu. Eşi Markle'nin oynadığı dizideki sevişme sahnelerini internetten bulup izlediğini anlatan Prens Harry, ilk cinsel ilişki deneyimini de kendisinden yaşça çok büyük bir kadınla bir tarlada yaşadığını anlattı. İşte Prens Harry'nin itirafları...
İngiltere kraliyet ailesi, 2020 yılında kraliyet ünvanlarını bırakarak ülkeden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yeni yazdıkları kitapla çiçeği burnunda İngiltere Kralı Charles ve kraliyet ailesini sarsmaya başladı. Çünkü Harry'nin, iddialara göre hayalet yazar J.R. Moehringer tarafından kaleme alınan ve İspanya'da "yanlışlıkla" piyasaya çıkan, tüm dünyada da 10 Ocak'ta satışa sunulacak olan Spare isimli kitabında cinsel ve özel hayatıyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen itirafları da yer aldı. Evenmeden önce Hollywood'da oyunculuk yapan Meghan Markle ile ilgili Prens Harry'nin kendisinden önceki hayatıyla ilgili anlattıkları ise ağızları açık bıraktı.
Karımın sevişme sahnelerini izledim
Prens Harry'nin kitabında, karısı Megha Markle ile ilişkilerinin ilk dönemine ilişkin ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu. Prens Harry, yeni yeni görüşmeye başladıkları dönemde Markel'ın adını duyurduğu Suits dizisindeki sevişme sahnelerini merak etmiş. Ardından da internet üzerinden araştırıp o sahneleri tek tek izlemiş. Prens Harry'nin "hata" dediği o anısı kitapta şöyle yer alıyor:
Elektro şok tedavisiyle beynimden sildim
Harry, o sırada çiçeği burunda kız arkadaşı olan Meghan Markle'ın Suits dizisindeki sevişme sahnelerini internetteki arama motorunda aratarak bulup izlemiş. Kitapta anlattığına göre Meghan'ın sevişme sahnelerini izledikten sonra gerçekten büyük bir pişmanlığa kapılmış. Bunu şaka yollu ifade ettiği satırları ise şöyle: "O görüntüleri beynimden silmek için bir elektrik şoku terapisi gerekti."
Meghan Markle o dizide neler yaptı?
2019 yılına kadar dokuz sezon boyunca yayınlanan Suits isimli dizi, New York'taki bir hukuk firması çalışanlarının öyküsü üzerine kuruluydu. Dizide Rachel Zane karakterini canlandıran Meghan Markle, senaryo gereği daha çok yakınlaşma ve sevişme sahnelerinde kamera karşısına geçiyordu.