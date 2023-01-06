Karımın sevişme sahnelerini izledim! İlk kez 17 yaşında tarlada büyük bir kadınla seviştim! Prens Harry'den şok itiraflar

İngiltere kraliyet ailesi, 2020 yılında kraliyet ünvanlarını bırakarak ülkeden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle, yeni yazdıkları kitapla çiçeği burnunda İngiltere Kralı Charles ve kraliyet ailesini sarsmaya başladı. Çünkü Harry'nin, iddialara göre hayalet yazar J.R. Moehringer tarafından kaleme alınan ve İspanya'da "yanlışlıkla" piyasaya çıkan, tüm dünyada da 10 Ocak'ta satışa sunulacak olan Spare isimli kitabında cinsel ve özel hayatıyla ilgili bugüne kadar bilinmeyen itirafları da yer aldı. Evenmeden önce Hollywood'da oyunculuk yapan Meghan Markle ile ilgili Prens Harry'nin kendisinden önceki hayatıyla ilgili anlattıkları ise ağızları açık bıraktı.