Kargocudan mide bulandıran görüntüler! Kargo getirdiği apartmanın içine büyük tuvaletini yaptı siparişle temizledi
İstanbul Sancaktepe'de online alışveriş yapan Gülşen Süleyman Alkan çifti eve gelen kargo neye uğradıklarını şaşırdılar. Apartmandaki eşyalarda ve kargonun üzerinde dışkıya rastlayan çift güvenlik kamerasından olan biteni izleyince şok oldular.
İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Gülşen Süleyman Alkan çifti ünlü bir online alışveriş sitesinden çocuklarına kıyafet sipariş etti. Gelen kargo ile neye uğradığını şaşıran çift suç duyurusunda bulundu.
Çünkü apartmanda ve kargo paketinin üzerinde pislikler vardı. Apartmandaki kamera görüntüleri herkesi şok etti. İnanmakta zorluk çekilen olayın perde arkası ortaya çıktı.
Hem koltuk mindere hem kargoya sildi!
Güvenlik kameralarında apartmana giren kargocunun büyük tuvaletini bina içine yaptığı görüldü. Görüntülerde kargocunun elinde kargoyla bir sağa bir sola garip bir yürüyüş tarzıyla gittiği, katta bir bölümde oyalandığı ortaya çıktı. Dahası kargocunun tuvaletini koltuk minderine ve teslim ettiği kargoya sildiği anlaşıldı.
"Ürünü temiz yüzünü çevirerek teslim etti"
Kamera görüntülerinin ardından evine gelen kargoya bakan Gülşen Alkan hayatının şokunu yaşadı. Gördüğü pisliğin ardından Alkan çifti avukatı Barış Çabuk aracılığı ile suç duyurusunda bulundu. "Teslim anında bir sorun olmadı. Üzerinde büyük tuvalet olduğu anlaşılmasın diye temiz yüzü çevrilerek ürün teslim edildi. Kargocu bile isteye kasti hareket etti. Hem malımıza hem çevremize zarar verdi" dedi.