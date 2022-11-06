Kardeşlerim'in Asiye'si Karadayı'da da oynamış! Meğer setlerde büyümüş
Su Burcu Yazgı Coşkun, ATV'de ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim'de Asiye karakterini canlandırıyor. 7 yaşından beri setlerde olan Yazgı Coşkun'un, bir dönemin sevilen dizisi Karadayı'da da rol aldığı fark edildi. Genç oyuncu, çocukluğunun setlerde çalışarak geçtiğini söyledi.
ATV'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de yıldızı parlayan oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 5 yaşındayken ekranda gördüğü sanatçılar gibi olmak istediğini söyledi.
Şu an 17 yaşında olan oyuncu, çok küçük yaşlarda set hayatına başlamış. Oyunculuk merakı da 5-6 yaşlarında başlamış. Ekrandaki sanatçılara özenen ve onlar gibi olmak isteyen Coşkun, oyunları kurgulayıp oynamaya başlayınca bu durum ailesinin de dikkatini çekmiş.
Yazdı Coşku'nun ablası onu bir ajansa kaydettirme ve böylece oyunculuk kariyeri başlamış. Coşkun, 8 sene önce başrollerini Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'in paylaştığı Karadayı dizisinde kamera karşısına geçti.
Korel'in canlandırdığı Feride karakterinin yeğeni Neşe olarak ekranlarda karşımıza çıkmış. Küçük yaşlarda setlerde çok eğlendiğini söyleyen Coşkun, yaşı ilerledikçe de bu sektörde olmak istediğine emin olmuş.