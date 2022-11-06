Kardeşlerim'in Asiye'si Karadayı'da da oynamış! Meğer setlerde büyümüş

Şu an 17 yaşında olan oyuncu, çok küçük yaşlarda set hayatına başlamış. Oyunculuk merakı da 5-6 yaşlarında başlamış. Ekrandaki sanatçılara özenen ve onlar gibi olmak isteyen Coşkun, oyunları kurgulayıp oynamaya başlayınca bu durum ailesinin de dikkatini çekmiş.