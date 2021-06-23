Kardeşi gözünün önünde yanarak öldü! İlyas Salman'dan acı itiraf: Haftada bir...
Kemal Sunal, Şener Şen ile rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan 72 yaşındaki usta oyuncu İlyas Salman, Armağan Çağlayan'a yaptığı acı itirafla yürek burktu.
Armağan Çağlayan'ın Youtube'ta yayınlanan 'Dur Bi Dinle' serisinde bu hafta konuğu İlyas Salman oldu. Malatya'da bir gecekondu mahallesin doğup büyüyen Yeşilçam yıldızı, acılarla dolu çocukluk yıllarını anlattı.
"11 kardeşten 7'si yoksulluk hastalıklarından hayatını kaybetti. Kardeşlerimden bir tanesi yandı, gözümün önünde yandı" diyerek Salman yaşadığı acı olayları anlattı.
Çocukluk yıllarını anlatan Salman "Annem su getirmeye gitti, çeşme bir kilometre kadar uzakta. Kapının arkasına bir taş koyuyor, dışarıda da neredeyse bir metre kar var. Teneke sobanın üzerine de patates ve su koymuş..." dedi.
Yaşanan kötü olayı Salman "Su kaynıyor. Benden bir yaş küçük kardeşim o zaman 2.5-3 yaş yaşında. Sobaya uzanıyor, eteği yanmaya başlıyor ve ben oradayım. Kapıyı açamıyorum..." sözleriyle anlattı.