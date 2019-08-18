Kardeş Payı'nın Feyza'sı oyuncu Seda Bakan bebeğini emzirirken poz verdi! Takipçileri ikiye bölündü

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarısıyla adından sıklıkla söz ettiren ve 2014 yılında müzisyen Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan, 2 gün önce anne oldu. Bakan, doğum sonrası ilk pozunu kızını emzirirken verdi ve bu anları Instagram hesabından yayınladı.