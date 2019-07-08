Kardeş Çocukları'nın yıldızı Ayça Bingöl'den bomba itiraf! Gülse Birsel'den bakın ne istemiş

Farklı bir rolde izleyici karşısına çıkmak isteyen Ayça Bingöl, Gülse Birsel’den rol istediğini açıkladı. Öte yandan Bingöl, program esnasında ikiz kızları ile ilgili kendisine sorulan sorularda çok duygulandı ve anneliğini nasıl doya doya yaşadığını, kızlarına ilk öğrettiği şeyin ne olduğunu söyledi.