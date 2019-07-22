Kardeş Çocukları'nın başrolüydü! Mehmet Aslantuğ'un yeni işi belli oldu
Star TV'de yayınlanan Kardeş Çocukları dizisinin sevilen oyuncusu Mehmet Aslantuğ, Beşiktaşlı eski yönetici Erol Obdan ile birlikte yeni bir işe atıldı.
Kardeş Çocukları'nın sezon arasına girmesini fırsat bilen Mehmet Aslantuğ, yaz boyunca ailesiyle vakit geçirip hobilerini yapmaya devam ediyor. Ancak bir yandan da boş durmak istemeyen Aslantuğ, 'düve' (1-2 yaş arasındaki boğa) yetiştirmek için çiftlik kurdu.
İzmir Karamürsel Yalakdere'de 500 dönüm arazi üzerinde 'düve' yetiştirecek olan Mehmet Aslantuğ, bu işi ortağı Erol Obdan ile birlikte gerçekleştirecek. İkili, kendi çiftliklerinde yetiştirdikleri danaların etini hem satacak hem de lokanta bölümünde odun ateşinde tütsüleyerek pişirip misafirlerine sunacak.
İşletme başkasının: Aynı zamanda Mehmet Aslantuğ'un bu işi sadece hobi olarak yapacağı ve lokantanın işletmesini bir arkadaşının yapacağı öğrenildi. Peki oyunculuğuyla ve eşi Arzum Onan'a duyduğu aşkla milyonlarca kişinin beğenisini kazanan Mehmet Aslantuğ kimdir?
Mehmet Aslantuğ kimdir?: Aslantuğ, 25 Eylül 1961 tarihinde, çiftçi bir ailenin çocuğu olarak Samsun’da dünyaya geldi.