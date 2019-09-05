Kardeş Çocukları yeni sezon yayın tarihi açıklandı! Bakın hangi günde yayınlanacak
STAR TV ekranlarında seyircisi ile buluşan reyting rekortmeni dizi Kardeş Çocukları yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Kardeş Çocukları' nın yayınlanacağı gün ise değişti. Peki Kardeş Çocukları yeni sezonda hangi gün yayınlanacak? İşte cevabı...
Kardeş Çocukları yeni sezon bölümleri heyecanla beklenirken dizinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yeni sezon bölümü başlama tarihi belli olan dizinin başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yer alıyor. Ayrıca dizinin yeni sezonu için yeni bir isimde kadroya katıldı. Peki Kardeş Çocukları yeni sezon ilk bölüm hangi tarihte yayınlanacak? İşte Kardeş Çocukları ile ilgili son gelişmeler...
İlginç hikayesi ve geniş kadrosuyla geçen sezon reyting rekorlarını alt-üst eden Kardeş Çocukları yeni sezon yayın tarihi belli oldu. Ayrıca yeni sezona da iddiasını sürdürmek isteyen Kardeş Çocukları dizisinin oyuncu kadrosuna da yeni bir isim dahil oldu.
Cem Davran Kardeş Çocukları'nda
Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyenlerin büyük beğenisini toplayan “Kardeş Çocukları”na Cem Davran dahil oldu. Cem Davran, Kardeş Çocukları kadrosuna katıldı. Ünlü oyuncu dizide ‘Adnan' karakterine hayat verecek ve yaptığı kötülüklerle tansiyonu artıracak.
Kardeş çocukları 2. sezon ne zaman başlayacak?
Kardeş Çocukları, yeni sezonda, yeni bölümüyle 17 Eylül Salı 20.00’de Star’da. İlk sezonunda pazar akşamları ekrana gelen dizinin yayın günü de değişti. Yeni sezonda artık salı akşamları ekrana gelecek.