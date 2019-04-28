Kardeş Çocukları dizisinin kaderini etkileyecek değişiklik! Başrolden sonra o da gitti

Dizinin usta yönetmeni Faruk Teber setten apar topar ayrılma kararı aldı. Teber'in yerine ise daha önce Poyraz Karayel ve 8. Gün adlı dizilerle TV'de görülen Çağrı Lostuvalı geldi. Başarılı yönetmen Lostuvalı, 26 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan 'Kardeş Çocukları'nın 16. ve 17. bölümünü çektikten sonra yeni sezonda da projeye devam edecek.