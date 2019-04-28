Kardeş Çocukları dizisinin kaderini etkileyecek değişiklik! Başrolden sonra o da gitti
Star TV'nin dizi sektörüne hızlı bir giriş yapan projesi Kardeş Çocukları'nda başrol oyuncusu Furkan Andıç'ın ayrılmasının ardından flaş bir değişiklik yaşandı.
Başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Ayça Bingöl, Nur Fettahoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun bulunduğu Kardeş Çocukları dizisinde eşine az rastlanır bir olay gerçekleşti. Yayınlandığı Pazar günü Survivor ve Savaşçı gibi iddialı yapımlara kafa tutan dizideki yaşanan değişiklik, izleyiciyi endişelendirdi.
Dizinin usta yönetmeni Faruk Teber setten apar topar ayrılma kararı aldı. Teber'in yerine ise daha önce Poyraz Karayel ve 8. Gün adlı dizilerle TV'de görülen Çağrı Lostuvalı geldi. Başarılı yönetmen Lostuvalı, 26 Mayıs'ta sezon finali yapacak olan 'Kardeş Çocukları'nın 16. ve 17. bölümünü çektikten sonra yeni sezonda da projeye devam edecek.
Çağrı Lostuvalı kimdir?: 1978 İzmir doğumlu ünlü yönetmen, İzmir Özel Çamlaraltı Koleji ve 60. Yıl Anadolu Lisesi’nde ortaöğrenimini bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra televizyon sektörüne adım attı.
Öte Yandan, 'Annem', 'Hanımın Çiftliği' ve 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi birçok fenomen dizinin kurucu yönetmeni olan Faruk Teber'in ise Gold Film'in yeni iddialı dizisi için hazırlık yapacağı öğrenildi.