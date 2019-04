Karapınar'da sayısı 332'ye çıktı evleri yutabilir

Şu ana kadar oluşan obruklar can kaybının olmadığını ve bunun olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eden Arık, ''Bizim şanslı olduğumuz tek kısım, obruklarda bir can kaybı oluşmadı. Daha çok kırsal alanlarda oluşuyor. Ancak geçmişte oluşan obruklar daha yüksek kotlarda meydana gelirken, son yıllarda oluşan obrukların büyük bir çoğunluğu ise tarımsal alanların içerisinde iş makinalarıyla insanların çalıştığı alanlarda meydana geliyor. O nedenle can kaybı için bir risk teşkil ediyor. Obruk oluşumunu artıran insanı etkiler. Geçmişte doğal olarak oluşan obrukların sayısında hızlı artışın temel sebebi insanı etkiler ve o yörede kullanılan aşırı yeraltı suları olarak söyleyebiliriz" dedi.