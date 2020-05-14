Karantina sürecinde her gün duş alınmalı mı?
Dünya çapında yaşadığımız koronavirüs pandemisi nedeniyle sosyal izolasyon sırasında, evi terk etmesek bile, hala her gün duş almak gerekip gerekmediğini merak edebiliriz. Peki uzmanlar bu konuda ne diyor?
Dışarı çıkmasak veya dışarıda bir şeyler yapmasak bile, her gün duş almak gerekli mi? Bu soruya cevap vermek için, öncelikle düzenli olarak duş almadığımızda vücudumuza ne olduğunu anlamalıyız.
Her gün duş almazsak vücudumuza ne olur?
Sık sık banyo yapmadığınızda vücudunuzda bir dizi değişiklik gerçekleşir. Bunlar zararlı olma eğilimindedir. Fiziksel olarak aktif olmasanız veya dış dünyayla temas halinde olsanız bile, bu değişiklikler meydana gelir.
Bunlardan biri metabolizmanızın yavaşlamasıdır. Duş almak, vücudun hücrelerindeki enerji üretimini uyarır ve bu da, aksi takdirde duran çeşitli enerji süreçlerini harekete geçirir.
Duş almak aynı zamanda derideki ölü dokuyu da temizler. Cildin sürekli bir hücre değiştirme süreci vardır. Buna verilen ad, yaşlı hücrelerin yerlerini yeni hücrelerin almasını sağlayan programlanmış bir hücre ölümü olan apoptozdur. Duş almak, yeni hücrelere yer açmaya yardımcı olur.
Son olarak, son derece bariz bir etki daha vardır: koku. Ancak, bu beklediğiniz gibi terden kaynaklanmaz. Eğer sık sık yıkanmazsak, bakterilerin cilde yerleşmesine izin veririz. Çok fazla biriktiklerinde, metabolik süreçleri çürümeye başlayan birikmiş ölü doku ile birleşir. Bu durumun zirvesi ihmal edilmiş dermatoz olarak bilinen durumdur.