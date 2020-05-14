Karantina sürecinde her gün duş alınmalı mı?

Her gün duş almazsak vücudumuza ne olur?

Sık sık banyo yapmadığınızda vücudunuzda bir dizi değişiklik gerçekleşir. Bunlar zararlı olma eğilimindedir. Fiziksel olarak aktif olmasanız veya dış dünyayla temas halinde olsanız bile, bu değişiklikler meydana gelir.

Bunlardan biri metabolizmanızın yavaşlamasıdır. Duş almak, vücudun hücrelerindeki enerji üretimini uyarır ve bu da, aksi takdirde duran çeşitli enerji süreçlerini harekete geçirir.