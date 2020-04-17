Karanfilin mucizevi faydaları diş ağrılarını gideriyor!
Yüzyıllardır tıbbi tedavilerde kullanılan ve uzmanların doğal ilaç etkisi olarak gördüğü karanfil nelere iyi gelir? İşte karanfilin mucizevi faydaları!
Vitamin ve mineral kaynağı karanfil, vücut için önemli yararlara sahip bir baharat. Hoş kokusuyla yiyecek ve içeceklerde kullanılan karanfilin faydalarına yakından bakalım.
Vitamin ve mineral kaynağı
Sadece bir çay kaşığı karanfile uygun miktarda manganez, lif ve C ve K vitaminleri içerir. Manganez beyin işlevini arttırırken kemiklerin oluşumuna yardımcı olurken, C ve K vitaminleri bağışıklığı arttırır ve kanın pıhtılaşmasını önler. K vitamini kemik sağlığı için de önemlidir.
Karaciğerdeki toksinleri atar
Yapılan bilimsel çalışmalar karanfil ve içerdikleri bileşiklerin oksidatif stresi azalttığını ve karaciğerdeki toksinleri attığını göstermiştir.
Kanser oluşumunu engeller
Bir çalışma karanfil ekstresinin tümör büyümesini nasıl önleyebileceğini ve kanser hücresi ölümünü indükleyebildiğini gösterdi. Karanfildeki bazı bileşikler, bazı araştırmalara göre mide ülserlerini azaltabilir. Karanfil yağı, mide mukozasının kalınlığını artırabilir ve bu da mide astarını korur ve peptik ülserleri önler.