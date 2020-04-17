Karanfilin mucizevi faydaları diş ağrılarını gideriyor!

Kanser oluşumunu engeller

Bir çalışma karanfil ekstresinin tümör büyümesini nasıl önleyebileceğini ve kanser hücresi ölümünü indükleyebildiğini gösterdi. Karanfildeki bazı bileşikler, bazı araştırmalara göre mide ülserlerini azaltabilir. Karanfil yağı, mide mukozasının kalınlığını artırabilir ve bu da mide astarını korur ve peptik ülserleri önler.