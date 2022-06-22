Karan'a kardeş geliyor!Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti 2.kez anne baba olmaya hazırlanıyor!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolü ile uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen, güzelliğiyle büyüleyen, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Fahriye Evcen 2017 yılında Türkiye'nin yakışıklı oyuncularından Burak Özçivit ile dünya evine girmişti. Ünlü çift 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Senaryo gereği diziye veda eden Evcen bu haberiyle hayranlarını üzmüştü. Çok geçmeden sevindiren haber geldi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Sürpriz haberi alan ünlü çift havalara uçtu..