Karan'a kardeş geliyor!Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti 2.kez anne baba olmaya hazırlanıyor!
Son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolünü canlandıran, güzelliğiyle büyüleyen, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Fahriye Evcen 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünya evine girmişti. 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına alan ünlü çiftten sevindirici haber geldi. Özçivit'i havalara uçuran habere göre "Fahriye Evcen 2 aylık hamile"..
TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun rolü ile uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönen, güzelliğiyle büyüleyen, oyunculuğu ile hafızalara kazınan Fahriye Evcen 2017 yılında Türkiye'nin yakışıklı oyuncularından Burak Özçivit ile dünya evine girmişti. Ünlü çift 2019 yılında oğulları Karan'ı kucaklarına almıştı. Senaryo gereği diziye veda eden Evcen bu haberiyle hayranlarını üzmüştü. Çok geçmeden sevindiren haber geldi. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Sürpriz haberi alan ünlü çift havalara uçtu..
2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye Evcen ile Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucağına almıştı. Güzel oyuncu Fahriye Evcen'in ikinci çocuğuna 2 aylık hamile olduğu ortaya çıktı.
Fahriye Evcen'den güzel haber
Son olarak oynadığı dizi ile sezonluk anlaşması sona eren Fahriye Evcen cephesinden güzel haber geldi.
Havalara uçtular
Burak Özçivit’le ikinci kez anne baba olmak isteyen çift, aldıkları sürpriz haberle havalara uçtu.