Karaman'da vahim Covid-19 olayı! Turuncu kentte taziyeden 61 kişi çıktı

TÜRKİYE 'de koronavirüs vaka sayıları günlük olarak 20 bini aşarken, vakaların artmasında taziyeler büyük rol oynuyor. Turuncu kategoride yer alan Karaman'da yaşanan son örnek de bunun delili niteliğinde. Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre Karaman 100 bin nüfusta 56,88 vakayla ile turuncu listede bulunuyor.