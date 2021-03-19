Karaman'da vahim Covid-19 olayı! Turuncu kentte taziyeden 61 kişi çıktı
KARAMAN 'dan gelen son görüntü 'koronavirüsü böyle mi yeneceğiz?' sorusunu sordurttu. 'Yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da bir taziye evinde 61 kişinin olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden polis, evi tahliye edip 61 kişi hakkında işlem başlattı.
TÜRKİYE 'de koronavirüs vaka sayıları günlük olarak 20 bini aşarken, vakaların artmasında taziyeler büyük rol oynuyor. Turuncu kategoride yer alan Karaman'da yaşanan son örnek de bunun delili niteliğinde. Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre Karaman 100 bin nüfusta 56,88 vakayla ile turuncu listede bulunuyor.
Kentteki vaka sayısı yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı.
Ancak akşam saatlerine 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu.
Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı.