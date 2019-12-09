Karaman’da karı kocayı trafik kazası ayırdı
KARAMAN'da kontrolden çıkıp takla atarak tarlaya yuvarlanan otomobildeki Fatma Mutlu (73), hayatını kaybetti; sürücü eşi Adem Mutlu (71) ise yaralandı.
KARAMAN merkeze bağlı Sarıkaya köyü çıkışında meydana gelen kazada; Aksaray'da oturan Adem Mutlu, bel fıtığı hastası eşi Fatma Mutlu'yu tedavi için Karaman'a götürdü.
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Dönüş yolunda Adem Mutlu yönetimindeki 68 LB 018 plakalı otomobil, mıcırlı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya yuvarlandı.
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Kazada, hurdaya dönen otomobildeki sürücü Mutlu ve eşi Fatma Mutlu yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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