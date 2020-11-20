Karaman'da 60 yıl sonra ilk kez girdiler divle peynirinde talebe yetişemiyorlar
KARAMAN'da divle peynirinin yılda 40 tonluk üretimi yetmeyince 60 yıldır kullanılmayan mağaralara ilk kez girildi. Böylelikle yıllardır boşta duran mağaralar kullanılarak üretim arttırılacak.
Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıyor. Ardından da 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğindeki Divle obruk mağarasına konuluyor.
Peynirler, yaz- kış ortalama sıcaklık derecesi 7 ve nem oranı da yüzde 99 olan mağarada eylül ve kasım ayına kadar olgunlaşması için bırakılıyor. Olgunlaştıktan sonra da çıkartılıp, satılıyor.
Fransızlara rakip: Köylüler tarafından yapılan ve 2017 yılında coğrafi işaret tescilini alan Divle obruk peyniri, Fransızların dünyaca ünlü 'rokfor' peynirine rakip olarak görülüyor.
Kilosu 130 lira: Peynirin sahtelerinden ayırt edilmesi için bu yıl barkot sistemi uygulandı. Yılda yaklaşık 40 ton üretilen ve kilosu 130 liradan satılan peynire her geçen gün talebin artması üzerine kapasitenin artırılması için mevcut mağaranın 50 metre ilerisindeki 60 yıldır kullanılmayan mağarada da kullanılmaya başlanacak