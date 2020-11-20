Karaman'da 60 yıl sonra ilk kez girdiler divle peynirinde talebe yetişemiyorlar

Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyü ve civar köylerde, nisan ve mayıs aylarında koyun ve keçi sütünden elde edilen peynirler, yine koyun ve keçi derilerinden yapılan tulumlara basılıyor. Ardından da 256 metre uzunluğunda, 36 metre derinliğindeki Divle obruk mağarasına konuluyor.