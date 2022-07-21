Karaman-Konya karayolunda can pazarı! Otomobil tıra çarptı 3 ağır yaralı var biri bebek
KARAMAN'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Korkunç kazada biri bebek 3 kişi kanlar içinde hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 10.00 sıralarında Karaman-Konya karayolunun 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’dan Konya istikametine seyretmekte olan Hasan D. yönetimindeki 11 ABB 755 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyretmekte olan Ali Demir idaresindeki 16 RBT 95 plakalı mısır yüklü tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki baba Hasan D., anne Pakize D. ve 2 aylık bebekleri Alpaslan D. araç içerisinde sıkıştı.
Otomobilde sıkışan aileyi kurtarabilmek için itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından araç içerisinde sıkışan aile kurtarılarak ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.