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Karakış kapıda! 4 ilde gece sıcaklık sıfır derecenin altına düştü kar geliyor

Karakış kapıda! 4 ilde gece sıcaklık sıfır derecenin altına düştü kar geliyor

Meteoroloji'den yeni hava durumu tahminleri geldi. Yurt genelinde bugün hava açık olacak hafta sonu ise yer yer yağış etkili olacak. Öte yandan Kars, Ağrı, Erzurum ve Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında ölçüldü. Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar da pazar-pazartesi gününe dikkat çekti.

Karakış kapıda! 4 ilde gece sıcaklık sıfır derecenin altına düştü kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

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Karakış kapıda! 4 ilde gece sıcaklık sıfır derecenin altına düştü kar geliyor

 Kuzey ve iç kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Karakış kapıda! 4 ilde gece sıcaklık sıfır derecenin altına düştü kar geliyor

Marmara: Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

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Karakış kapıda! 4 ilde gece sıcaklık sıfır derecenin altına düştü kar geliyor

Ege: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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