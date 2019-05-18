Karadeniz'de JÖH'LER Aras kod adlı teröristin ensesinde
Karadeniz'e sızan 'Kawa' kod adlı PKK’lı terörist aç ve hasta olduğu için teslim olmuştu, şimdi JÖH'ler 'Aras' kod adlı teröristi yakalama çalışmalarını sürdüyor.
PKK'lı teröristlerin Karadeniz'e sızdığı bilgisi alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede teröristbırakmamak için harekete geçti.
Son yıllarda örgüte büyük darbe vuran güvenlik güçleri, PKK'nın 22 kişilik sözde 'Karadeniz Açılım Grubu'ndan 15 teröristi etkisiz hale getirdi. Bu teröristlerden 2'sinin İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör arananlar' listesi kırmızı kategoride, 6'sının ise gri kategoride olduğu açıklandı. 3'ü teslim olurken, 4'ü ise sağ ele geçirildi.
Örgüt, geçen yılın yaz döneminde bölgeye 4 terörist daha gönderdi. Adım adım iz süren güvenlik güçleri, bu teröristlerden 1'ini çıkan çatışmada etkisiz hale getirdi. Kaçan diğer 3 teröristten 2'si de Tunceli kırsalındaki operasyonlarda öldürüldü.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH timleri, kış mevsimi boyunca Giresun, Ordu, Trabzon ve Gümüşhane kırsalında eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Havaların ısınmasıyla birlikte operasyonlarını yoğunlaştıran JÖH timleri, Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Seydi köyü kırsalında PKK tarafından gönderilen Behrüz Düdükkaya'yı yakaladı.