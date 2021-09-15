Karadeniz'de 'Delta varyantı' alarmı! Trabzon il sağlık müdüründen korkutan açıklama

İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, salgında yaşanan 4'üncü dalgayı az hasarla geçirmeye çalıştıklarını belirterek, "Geldiğimiz süreçte 1600’ün üzerinde vefatımız oldu ancak bizi asıl şu anki dalgadaki durumumuz çok daha korkutuyor.