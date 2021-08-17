Karadeniz sel bölgesinde Haluk Levent isyanı: Lütfen yardım diye bunları göndermeyin
BATI KRADENİZ'de Kastamanu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın gibi sel felaketi noktaları için harekete geçen AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, gönderilen yardımlarla ilgili bir uyarı videosu yayınladı.
KARADENİZ'de sel felaketinin yaşandığı kritik noktalarda AHBAP kuruluşu ile yardım götüren Haluk Levent, yardım çalışmaları yürütüyor. Twitter hesabından Kastamonu'daki AFAD merkezindeki çalışmaları paylaşan Levent, yardım gönderen herkesi önemli bir konuda uyardı.
Karadeniz bölgesindeki yaşanan sel felaketinin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle birlikte yardım çalışmaları yapan Levent, paylaşımında şunları ifade etti:
" Ne olur kullanılmış eşya göndermeyin"
"Burası AFAD'ın Kastamonu’daki merkezi. Tüm STK'ler ve askerler burada. Ne olur kullanılmış eşya göndermeyin. Kamyonlar gelişi güzel gelmesinler, çalışmalar aksıyor. Yine gönderiliyor.
"Bu arkadaşların yarısı gereksiz eşyaları gönderiyor"
AFAD sayfalarında ihtiyaç durumları var. Onlara göre bir şeyler gönderin. Kastamonu'ya yardım gönderirken düzenli bir şekilde gelsin. Bu arkadaşların yarısı gereksiz eşyaları gönderiyor. Yiyecek içecek de göndermeyin, o konuda bir sıkıntı yok."