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Karadeniz işi füniküler sistemi şaşırttı! Evine ulaşım olmayınca böyle çözdü

Demirören Haber Ajansı
Karadeniz işi füniküler sistemi şaşırttı! Evine ulaşım olmayınca böyle çözdü

RİZE'de yaşayan 88 yaşındaki Ali Rıza Yıldız, tepelik alanda bulunan evine ulaşım için Karadeniz işi füniküler sistem kurdu.

Karadeniz işi füniküler sistemi şaşırttı! Evine ulaşım olmayınca böyle çözdü

Kalkandere ilçesinin Hüseyin Hoca köyünde yaşayan Ali Rıza Yıldız bir tepede yer alan evlerine 25 yıl önce araç yolu yapmak istedi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol yapamayan Yıldız, yaya inip çıkmakta zorlanınca ilginç bir yöntem buldu.

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Karadeniz işi füniküler sistemi şaşırttı! Evine ulaşım olmayınca böyle çözdü

Çay bahçesinin ortasına demirden 120 metre uzunluğunda raylı sistem döşeyen Yıldız, tekerlekli vagonu da raylara yerleştirdi.

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Karadeniz işi füniküler sistemi şaşırttı! Evine ulaşım olmayınca böyle çözdü

 Bölgede ‘varangel’ olarak bilinen teleferiklerin elektrikli motoru ile sistemi çalıştıran Yıldız, 5 dakika süren yolculukla evine kolayca inip çıkmaya başladı. 

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Karadeniz işi füniküler sistemi şaşırttı! Evine ulaşım olmayınca böyle çözdü

 Yıldız'ın uzaktan kumanda ile de çalışan raylı sistemli ulaşım yolculuğu 25 yıldır sürüyor. 

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