Karabük'ün Hüseyin ustası son kaldı! Türkiye'nin dört bir yanından talep var
KARABÜK'ün 43 yıllık ustası Hüseyin Şahin Özdemir, Türkiye'deki tarihi konakların kilitlerini yapan son kişi olarak kaldı.
Türk kent kültürünün yaşayan en önemli yapı taşlarının bulunduğu Safranbolu'daki tarihi konakların büyük ve desenli kapı kilitlerinin ustası, "UNESCO çilingiri" unvanlı 59 yaşındaki Hüseyin Özdemir, Türkiye'nin her yerindeki tarihi yapıların kilitlerine imza atıyor.
Üç metreyi bulan konak kapılarında içten monteli ve dış kısmında aynası olan kilitler, demir ocağında kabartma ve eğe (pürüzleri düzeltmek için kullanılan aparat) işçiliğiyle yapılıyor.
Tarihi evlerin kapı ve pencerelerinin demir işlerini 43 yıldır yapmayı sürdüren Özdemir, Türkiye'nin korumada olan yapılarının restorasyonunda kullanılan orijinal kapı kilitlerini yaptığını söyledi.
"225 yıllık geçmişi var"
Kapı kilitlerinin yapımında herhangi bir sanayi takımı kullanılmadığını vurgulayan Özdemir, "Ecdadımız asırlar önce şu anda korumada olan evlerin metal işlerinde nasıl bir üretim yaptıysa, bugün de aynısı yapılmakta. Bu dükkanların kuruluş tarihi 1796 yani 225 yıllık geçmişi var. O günkü ustamız ne yaptıysa, biz de aynısını yapıyoruz." dedi.