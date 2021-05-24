Karabük'ün Hüseyin ustası son kaldı! Türkiye'nin dört bir yanından talep var

"225 yıllık geçmişi var"

Kapı kilitlerinin yapımında herhangi bir sanayi takımı kullanılmadığını vurgulayan Özdemir, "Ecdadımız asırlar önce şu anda korumada olan evlerin metal işlerinde nasıl bir üretim yaptıysa, bugün de aynısı yapılmakta. Bu dükkanların kuruluş tarihi 1796 yani 225 yıllık geçmişi var. O günkü ustamız ne yaptıysa, biz de aynısını yapıyoruz." dedi.